Россиянам не стали запрещать поездки в Китай

Ранее кабмин издал распоряжение о приостановке со 2 февраля групповых безвизовых турпоездок, предусмотренных соглашением с КНР. Также китайским гражданам временно не будут выдавать рабочие визы в Россию.

В аппарате правительства пояснили, что документ касается только китайских туристов и работников.

Мы никак не ограничиваем российских граждан от поездок в Китай, но настоятельно рекомендуем от них воздержаться. аппарат правительства РФ

В Китае в конце декабря 2019 года началась новая вирусная эпидемия. По последним данным, жертвами коронавируса 2019-nCoV, впервые зарегистрированного в городе Ухань, стали 259 человек. Около 12 тысяч заразились, из них за пределами Китая — более 100 человек. Примерно 240 пациентов вылечились.

В России зафиксировано два случая заражения, оба — у граждан КНР.