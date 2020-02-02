    02 февраля 2020, 00:13

    Россиянам не стали запрещать поездки в Китай

    Кирилл Фролов

    Приостановка Россией безвизового режима с Китаем касается только граждан КНР. Россиянам ездить в эту страну не запрещают, однако предупреждают об опасности, заявили РИА «Новости» в аппарате российского правительства.
    Россиянам не стали запрещать поездки в Китай

    Ранее кабмин издал распоряжение о приостановке со 2 февраля групповых безвизовых турпоездок, предусмотренных соглашением с КНР. Также китайским гражданам временно не будут выдавать рабочие визы в Россию.

    В аппарате правительства пояснили, что документ касается только китайских туристов и работников.

    Мы никак не ограничиваем российских граждан от поездок в Китай, но настоятельно рекомендуем от них воздержаться.

    аппарат правительства РФ

    В Китае в конце декабря 2019 года началась новая вирусная эпидемия. По последним данным, жертвами коронавируса 2019-nCoV, впервые зарегистрированного в городе Ухань, стали 259 человек. Около 12 тысяч заразились, из них за пределами Китая — более 100 человек. Примерно 240 пациентов вылечились.

    В России зафиксировано два случая заражения, оба — у граждан КНР.