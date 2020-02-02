Число погибших от коронавируса превысило 300 человек

Всего в КНР, по последней информации, вирус выявили у 14 380 пациентов. За пределами страны смертельных случаев не наблюдалось.

По данным китайского комитета по вопросам гигиены и здравоохранения, 2110 человек находятся в тяжелом состоянии. Вылечились 328 пациентов. На наличие вируса проверяют 19 544 жителя Китая.

За день до этого число погибших от вируса составляло 259 человек, в мире ВОЗ насчитывала 11 953 зараженных (из них в Китае были 11 821).

Всего коронавирус выявили в 23 странах, за пределами КНР заразились, по данным Всемирной организации здравоохранения, более 130 человек.

Свыше 60% всех заболевших находятся в центральной китайской провинции Хубэй. Эпидемия не известного до этого коронавируса началась в 11-миллионном промышленном центре региона, городе Ухань. Вирус впервые появился на местном оптовом рынке, где торгуют морепродуктами и дикими животными.

Ухань закрыт на карантин, как и еще несколько китайских городов. Минобороны России готовит эвакуацию россиян из провинции Хубэй. Всего планируют вывезти 341 человека.

Со 2 февраля Россия приостановила безвизовый въезд групп китайских туристов и выдачу виз китайским работникам. В самой КНР еще 27 января остановили выезд из страны организованных тургрупп.