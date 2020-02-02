К борьбе с коронавирусом подключился Пентагон

Запрос о помощи в организации карантина направил в Пентагон американский Минздрав. Всего требуется разместить в отдельных палатах до 250 человек сроком до 29 февраля.

Минобороны предоставит необходимые помещения, однако транспортировку и уход за предполагаемыми носителями вируса возьмет на себя министерство здравоохранения.

Для карантина у военных есть два объекта в Калифорнии и по одному в штатах Колорадо и Техас.

По состоянию на 1 февраля в США подтвердился восьмой случай заболевания коронавирусом 2019-nCoV, впервые зарегистрированным в китайском городе Ухань.

В мире вирусом заразились около 12 тысяч человек, из них лишь более 100 пациентов за пределами Китая. Жертвами пневмонии, вызванной коронавирусом, стали 259 человек.