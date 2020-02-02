Карантинные пункты создадут в Приморье для граждан КНР с симптомами коронавируса

В пограничных районах Приморья создадут временные пункты для карантина. Туда на 14 дней будут отправлять граждан Китая, которые въезжают в Россию по виду на жительство.

«Во всех районах Приморья, где присутствуют пограничные пункты пропуска (Артем, Пограничный, Хасанский, Октябрьский районы) до сегодняшнего вечера будут организованы изолированные пункты временного размещения людей», — написал в Instagram глава Приморья Олег Кожемяко.

Сейчас граждане КНР возвращаются с праздников на работу после празднования китайского Нового года. В пресс-службе Приморского края объявили, что ожидают приток обладателей вида на жительство.

Как объяснили в пресс-службе правительства края «Интерфаксу», изоляционные пункты предназначены для тех, у кого обнаружат симптомы коронавируса, чтобы они не перемещались по Приморскому краю и не могли стать источником распространения инфекции. Там добавили, что пока в Приморье не было ни одного подтвержденного случая коронавируса.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, началась в Китае в конце декабря. По последним данным, ее жертвами стали 304 человека, заразились около 14 тысяч. Двух человек, подхвативших вирус, нашли в России.