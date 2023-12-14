Мир 14 декабря 2023, 11:51 МОК изменил данные о числе отобранных на Олимпиаду россиян МОК: шестеро россиян получили лицензии для участия в Олимпийских играх 2024 года Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/globallookpress

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Международный олимпийский комитет изменил информацию о количестве отобранных на Олимпиаду-2024 россиян. На сайте МОК было указано, что в играх будут участвовать восемь спортсменов с российским паспортом и трое с белорусским.

Теперь число россиян, получивших лицензии для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже, снизилось до шести. Белорусских спортсменов, наоборот, стало больше — пятеро.

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Комитет объявил, что российских и белорусских атлетов допустят на Игры в Париже в индивидуальном нейтральном статусе, без национальной символики, без флага и гимна. МИД Украины назвал ошибкой допуск россиян на Олимпиаду-2024. Украинская сторона решила, что МОК позволил России избежать ответственности из-за конфликта. Власти Украины не исключили бойкот Олимпийских игр.

Ранее российский пловец, двукратный призер Олимпийских игр Климент Колесников отказался выступать на предстоящих летних Играх в 2024 году в Париже. Ему не понравились выдвинутые условия для участия в соревнованиях.