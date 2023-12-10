Спорт 10 декабря 2023, 08:28 МИД Украины назвал ошибкой допуск россиян на Олимпийские игры в Париже МИД Украины счел ошибочным решение МОК допустить россиян на Олимпиаду-2024 РИА «Новости»

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Решение Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на Олимпийские игры-2024 в нейтральном индивидуальном статусе стало большой ошибкой. Об этом заявила пресс-служба МИД Украины.

«Министерство иностранных дел Украины считает ошибочным решение МОК разрешить спортсменам из России и Белоруссии участвовать на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Они часто представляют организации, связанные с Вооруженными силами, часть из них все еще находится на действующей военной службе», — заявили в ведомстве.

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В МИД подчеркнули, что таким способом МОК позволил России якобы избежать ответственности из-за конфликта с Украиной.

В пятницу, 8 декабря, МОК объявил о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе. В соревнованиях примут участие атлеты, которые прошли квалификационные соревнования и необходимый допинг-контроль. Им запретят использование национальной символики, гимна и флага.

В Госдуме такие условия допуска спортсменов на Игры сочли оскорбительными. Рекордсмен мира по плаванию на короткой воде Климент Колесников отмечал, что откажется выступать на Олимпиаде.