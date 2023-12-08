Важное 08 декабря 2023, 17:35 Россиян допустили до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе МОК разрешил россиянам участвовать в ОИ-2024 в нейтральном статусе AFLO SPORT / Global Look Press

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Спортсмены из России и Белоруссии, прошедшие квалификацию в своих видах спорта, смогут принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, но только в нейтральном статусе. Решение об этом вынес Исполком Международного олимпийского комитета.

В МОК указали, что спортсменов, которые активно поддерживают СВО, к участию в Олимпиаде не допустят даже при условии, если те выполнят все необходимые квалификационные нормативы.

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Помимо этого, в ОИ не смогут принимать участие атлеты, которые связаны с военными или силовыми структурами России.

Также в МОК уточнили что российские спортсмены не будут участвовать в командных соревнованиях.

Ранее Международный олимпийский комитет предостерегал национальные олимпийские комитеты от участия в Играх дружбы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отметил, что участие МОК в соревнованиях необязательно.

Буква «М» в названии организации не означает «монополию», с иронией заметил он, подчеркнув, что спортивный мир гораздо более многогранен, охватывает огромное количество стран.