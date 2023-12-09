Спорт 09 декабря 2023, 14:24 Российский пловец-рекордсмен отказался от выступления на Олимпиаде Российский пловец Климент Колесников отказался от выступления на Олимпиаде-2024 РИА «Новости»

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Российский пловец, двукратный призер Олимпийских игр Климент Колесников заявил, что не станет выступать на предстоящих летних Играх в 2024 году в Париже. Его слова привело «Матч ТВ».

«Могу только за себя говорить. Наверное, есть ребята, которые выступят на этих условиях. Буду очень рад за них, если они поедут на Олимпийские игры, но я пойти на такое не могу», — сказал Колесников.

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Он положительно оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян на Олимпийские игры в нейтральном статусе. При этом спортсмен напомнил, что пловцам сначала необходимо получить нейтральный статус от Международной федерации водных видов спорта.

МОК объявил о допуске спортсменов из России и Белоруссии на Олимпиаду в 2024 году в нейтральном индивидуальном статусе, без национальной символики, без флага и гимна. Связанных с силовыми структурами или органами безопасности спортсменов на Игры не допустят. В Госдуме назвали такие условия допуска оскорбительными для российских спортсменов.