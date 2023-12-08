Спорт 08 декабря 2023, 21:03 Украина не исключила бойкота ОИ-2024 после допуска россиян Минспорт Украины осудил решение МОК о допуске российских спортсменов на ОИ-2024 РИА «Новости»

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Украинские власти не исключили бойкота Олимпиады-2024 после решения Международного Олимпийского комитета допустить россиян в нейтральном статусе. Об этом заявил и. о. министра молодежи и спорта Матвей Бедный, чьи слова привел Telegram-канал «Страна.ua».

Как отметил Бедный, киевский режим резко осудил решение МОК и надеется, что его могут пересмотреть. Участие украинских спортсменов в соревнованиях еще находится под вопросом.

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«Решение об участии Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года мы примем после того, как проведем консультации со спортивным сообществом и высшим политическим руководством страны», — пояснил он.

В пятницу МОК объявил, что прошедшие квалификацию спортсмены из России и Белоруссии примут участие в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Также россиянам придется подписать обновленное согласие.