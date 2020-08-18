Митинги оппозиции и сторонников Лукашенко прошли в городах Белоруссии

Корреспондент ТАСС, который находится на месте событий, рассказал, что на площади участники начали собираться около 19:00. Из нововведений на площади появились флаги Европейского союза. Раньше оппозиция не использовала такую символику.

Сторонники оппозиции обсудили события последних дней. В частности, начавшуюся на крупнейших промышленных предприятиях забастовку. При этом они не исключили, что борьба с действующей властью будет долгой.

С наступлением сумерек участники акции включили на телефонах фонарики и скандировали лозунги в поддержку бастующих предприятий. Столкновений с милицией, как это было в первые дни не были. Сотрудники ГАИ попросили участников митинга не выходить на проезжую часть, чтобы не мешать проезду транспорта.

Акции в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко прошли сегодня в Могилеве и Гомеле. Собравшиеся вышли с плакатами с надписями «Мы — это 80%», «За Батьку», а также с национальными флагами республики. Видео с митинга в Могилеве опубликовало БелТА.

На кадрах видно, что участники скандируют «Беларусь» и держат плакаты с надписями «Лукашенко — наш президент».

В беседе с журналистом участники объяснили, что пришли на митинг, чтобы не возвращать время, когда в доме были пустые шкафы и пустые холодильники.

Нынешняя власть воспитала наше поколение, воспитала меня. Я вырос под флагом нашей страны, под зелено-красным флагом. Я благодарен нашей стране за то, что она украсила наши города, за то, что поддерживает все слои общества», — заявил один из участников.

ТАСС сообщил, что во время митинга в Могилеве над участниками митинга пролетел вертолет с флагом Белоруссии. Кроме того, участники акции принесли огромное полотнище государственного флага в несколько десятков метров.

Противостояние сторонников оппозиции и действующей власти в Белоруссии продолжается уже вторую неделю. Все началось после президентских выборов, на которых Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Несогласные с результатами сторонники оппозиционного кандидата Светланы Тихановской вышли на улицы.

В первые несколько дней несанкционированные акции заканчивались стычками с силовиками. По данным МВД Белоруссии, всего задержали более шести тысяч человек. Несколько сотен пострадали, как со стороны участников протестных акций, так и силовиков. Задержанных начали отпускать в конце минувшей недели.

В минувший понедельник, 17 августа, стало известно, что к протестам подключились рабочие промышленных предприятий. Они начали забастовки. Премьер-министр Белоруссии сегодня заявил, что все заводы и фабрики страны продолжают работать.

Участники протестных акций потребовали привлечь к ответственности силовиков за необоснованные акты насилия над задержанными, отставки действующего президента и проведение новых выборов. Александр Лукашенко заявил, что готов провести повторное голосование, но только при условии изменения Конституции.