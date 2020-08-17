Рабочие заводов Минска пришли к зданию телецентра

РИА «Новости» в своем канале в Telegram опубликовало видео с колонной протестующих.

На опубликованных кадрах видно, что в толпе несут флаг с логотипом Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), где сегодня выступал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По данным ТАСС, объявившие забастовку рабочие шли по улицам Минска от одного предприятия к другому, где к ним присоединялись новые участники шествия. Кроме членов коллектива МЗКТ, в акции участвуют сотрудники автомобильного, тракторного и электротехнического заводов.

Как заявил корреспондент ТАСС координатор забастовки на Минском тракторном заводе Олег Дилевский, пришедшие не намерены добиваться для себя эфира. «Мы пока не требуем предоставить нам эфир. Мы пришли сюда, чтобы поддержать тех сотрудников телевидения, которые решили бастовать», — заявил собеседник агентства.

По данным Tut.by, протестующие потребовали прекратить насилие со стороны силовиков, привлечь к ответственности тех, кто издевался над задержанными. Кроме того, они заявили о необходимости лишения президентских полномочий Александра Лукашенко, назначения новых выборов и освобождения всех задержанных участников акций протеста.

Ранее стало известно, что к забастовке подключились рабочие компании «Беларуськалий». Независимый профсоюз заявил, что работа шахт полностью остановилась. Руководство предприятия отметило, что произошла только частичная остановка.

Протестные акции в Белоруссии продолжаются более недели. Несогласные с результатами президентских выборов сторонники оппозиции столкнулись с сотрудниками ОМОН во всех городах страны. В результате задержали несколько сотен человек. Но в минувшие выходные из изоляторов их начали отпускать. По данным Генеральной прокуратуры Белоруссии, в СИЗО остаются 122 арестованных.