Белорусский премьер заявил о стабильной работе всех предприятий

«Конвейеры нигде не остановлены, люди работают — это абсолютно реальная ситуация», — заявил он.

При этом он отметил, что на некоторых предприятиях есть настроенные на протест работники, которые путем отказа от выполнения своих обязанностей пытаются выразить свою позицию.

«Но что особенно печально — пытаются втянуть других», — подчеркнул Роман Головченко.

Между тем на центральной площади Солигорска собрались сотрудники «Беларуськалия». Как сообщило издание Tyt.by, что происходит на самом предприятия не понятно. Некоторые сообщают, что на предприятии забастовка, другие — что работа идет в штатном режиме.

Ситуацию объяснил сопредседатель стачечного комитета Сергей Шиза. В ходе своего выступления на площади он объявил, что забастовка на предприятии начнется со среды, 19 августа. Каждый день с утра работники, поддерживающие забастовку будут приходить на площади. Все переговоры руководство предприятия будут вести только через стачечные комитеты.

В минувший понедельник, 17 августа, в Минске приостановил работу ряд промышленных предприятий. Рабочие прошли по улицам города к зданию телецентра. По сообщениям корреспондентов с места событий, в шествии приняли участие работник Минского завода колесных тягачей, а также автомобильного, тракторного и электротехнического заводов.

Протестные акции в Белоруссии продолжаются уже более недели. Но если в первые дни происходили столкновения с силовиками, то сейчас несогласие выражается в виде забастовки. Участники требуют наказать сотрудников правоохранительных органов за необоснованное насилие, отставки действующего президента страны Александра Лукашенко и проведения новых выборов.