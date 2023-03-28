Мир 28 марта 2023, 13:56 Минобороны Украины решило в ближайшее время отправить танки Challenger 2 на поле боя Глава Минобороны Украины Резников: танки Challenger 2 скоро приступят к боевым задачам U.S. Department of Defense

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Вооруженные силы Украины получили партию британских танков Challenger 2 и скоро выведут их на поле боя. Об этом объявил в своем Twitter министр обороны страны Алексей Резников.

Он рассказал подписчикам, что проехал на одном из Challenger 2. По словам Резникова, недавно на Украину привезли бронетехнику из Великобритании, ее уже передали на вооружение десантно-штурмовых войск.

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«Эти фантастические машины скоро приступят к выполнению своих боевых задач», — заявил министр.

Британский премьер-министр Риши Сунак объявил о передаче украинской армии 14 танков Challenger 2, а позже 30 самоходных гаубиц AS90. Обучение офицеров работе с ними стартовало в январе.

Американское издание Military Watch предположило, что ВСУ не смогут использовать их в Донбассе из-за слишком большого веса, расхода топлива и сложного обслуживания.

Challenger 2 создали в конце 80-х годов, а в 2009 году сняли с производства. Военный корреспондент Ura.ru Евгений Линин назвал эти танки слишком дорогими, медлительными, тяжелыми и непопулярными в армиях стран НАТО.