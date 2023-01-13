Мир 13 января 2023, 22:54 Украина не сможет применить западные танки в Донбассе — СМИ Military Watch: ВСУ не смогут применять западные танки в Донбассе из-за большого веса Samuel Penn / Unsplash

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Украинские военные вряд ли смогут воспользоваться немецкими и британскими танками Leopard 2 и Challenger 2, в Донбассе, сообщило американское издание Military Watch. По мнению автора статьи, обслуживать эти машины гораздо сложнее, чем советскую и российскую технику.

«Оба танка значительно тяжелее, чем те, которые в настоящее время используют ВСУ, и потребуют значительно больше топлива и обслуживания», — отметил обозреватель.

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Он добавил, что обещанные Западом машины значительно тяжелее российских танков. Из-за этого использовать их в городских боях и на узких дорогах будет крайне проблематично. У Leopard 2 и Challenger 2 нет и автоматов для заряжания, поэтому экипажи придется доукомплектовывать дополнительными военнослужащими. Все это сделает применение в Донбассе либо неудобным. либо вовсе невозможным, подчеркнул журналист.

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Ранее президент Польши Анджей Дуда первым из европейских лидеров пообещал Украине танки. Он уточнил, что для ВСУ поставят роту Leopard. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что это не спасет страну от распада.