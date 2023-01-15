Мир 15 января 2023, 02:55 Британия сообщила о сроках передачи Украине эскадрона танков Challenger 2 Власти Великобритании передадут Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели РИА «Новости»

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Великобритания в ближайшие недели передаст Украине обещанные танки Challenger 2. Такое заявление сделал офис британского премьера Риши Сунака.

«Выделяя помощь в виде танков Challenger 2 для Украины, мы выходим на новый уровень поддержки, оказываемой Соединенным Королевством. В ближайшие недели эскадрон из 14 танков будет направлен в страну», — говорится в сообщении.

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После того, как танки поступят в распоряжение ВСУ, Британия начнет отправку 30 самоходных гаубиц AS90.

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Согласно заявлению, уже в ближайшие дни британские военные начнут обучать бойцов ВСУ, как обращаться с передаваемым им вооружением.

По мнению российского посольства в Великобритании, поставка такой техники приведет к эскалации конфликта и росту числа жертв.

Ранее Франция заявила, что в ближайшие несколько месяцев передаст на нужды украинских военных танки MX-10RC. А представители Пентагона не исключили возможности предоставления ВСУ танков Abrams.