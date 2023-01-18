Мир 18 января 2023, 11:47 Военный корреспондент Линин заявил, что британские танки Challenger не приспособлены к современной войне

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Военный корреспондент URA.RU Евгений Линин считает, что британские танки Challenger, которые отправятся на помощь Украине, не приспособлены к современной войне.

Как заметил эксперт, боевые качества этой техники не были исследованы.

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«Challenger 2 разрабатывался в конце восьмидесятых годов прошлого века. Получился очень дорогим, тяжелым, медленным. Построено было всего около четырех с половиной сотен, а с 2009 снят с производства», — сказал Линин.

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Он также добавил, что эти боевые машины не пользуются популярностью в армиях стран НАТО.

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