Мир 26 января 2023, 20:13 Англия анонсировала поставку танков Challenger 2 Украине Минобороны Великобритании: ВСУ получит от страны Challenger 2 в конце марта РИА «Новости»

Читать 360tv в

Англия поставит Украине танки Challenger 2 в конце марта. Об этом заявил замглавы британского Минобороны Алекс Чак. Его процитировало РИА «Новости».

Чак анонсировал отправку во время выступления в английском парламенте.

Реклама

«Что касается вопроса обучения [украинских военных для обслуживания боевой техники], оно начнется на следующей неделе в понедельник», — добавил он.

По его словам, личный состав для технического обслуживания танков будет обучаться отдельно от танковых экипажей. Курс продлится пять недель. Чак сказал, что такой срок обучения позволит более тщательно подготовить украинских танкистов.

Ранее военный корреспондент издания URA.RU Евгений Линин заявил, что Challenger 2 не годны к использованию в условиях современных боестолкновений. Также он отметил, что характеристики этого вида танков еще не были исследованы, хотя данная техника разрабатывалась в конце 80-х годов прошлого века.