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    18 октября 2020, 13:15

    Минобороны Азербайджана сообщило о еще одном сбитом Су-25 ВС Армении в Карабахе

    Андрей Иванов

    Силы азербайджанской ПВО сбили армянский штурмовик Су-25. Он пытался нанести удары по позициям своего противника на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе, утверждает Министерство обороны Азербайджана в Facebook.
    Минобороны Азербайджана сообщило о еще одном сбитом Су-25 ВС Армении в Карабахе

    «18 октября, в 12:30. подразделениями ПВО Азербайджана был сбит очередной штурмовик Су-25 Вооруженных сил Армении, пытавшийся нанести авиаудары по позициям азербайджанской армии на Джебраильском направлении», — говорится в сообщении ведомства.

    17 октября в Минобороны Азербайджана сообщили о сбитом Су-25 армянских ВС в Карабахе на этом же южном направлении, пишет НСН.

    Война между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе началась 27 сентября. Стороны занимают принципиально разные позиции по вопросу непризнанной НКР. Баку и Ереван договорились о гуманитарном перемирии на линии соприкосновения с полуночи 18 октября, однако наутро посыпались взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Нагорный Карабах необходимо ввести военных наблюдателей, чтобы урегулировать конфликт. Политолог Валерий Макаркин рассказал «360», что сейчас это будет сделать проблематично из-за жесткой решительности Баку вернуть Карабах.