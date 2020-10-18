Минобороны Азербайджана сообщило о еще одном сбитом Су-25 ВС Армении в Карабахе

«18 октября, в 12:30. подразделениями ПВО Азербайджана был сбит очередной штурмовик Су-25 Вооруженных сил Армении, пытавшийся нанести авиаудары по позициям азербайджанской армии на Джебраильском направлении», — говорится в сообщении ведомства.

17 октября в Минобороны Азербайджана сообщили о сбитом Су-25 армянских ВС в Карабахе на этом же южном направлении, пишет НСН.

Война между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе началась 27 сентября. Стороны занимают принципиально разные позиции по вопросу непризнанной НКР. Баку и Ереван договорились о гуманитарном перемирии на линии соприкосновения с полуночи 18 октября, однако наутро посыпались взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Нагорный Карабах необходимо ввести военных наблюдателей, чтобы урегулировать конфликт. Политолог Валерий Макаркин рассказал «360», что сейчас это будет сделать проблематично из-за жесткой решительности Баку вернуть Карабах.