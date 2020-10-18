Азербайджан обвинил Армению в нарушении перемирия

Минобороны Азербайджана обвинило Армению в нарушении гуманитарного перемирия. Баку утверждает, что солдаты армянских вооруженных сил попытались перейти в наступление на ряде направлений в Нагорном Карабахе.

«18 октября, начиная с 07:00 (06:00), противник предпринял попытки наступления на Агдеринском, Физулинском, Гадрутском и Джебраильском направлениях», — сказано в сообщении военного ведомства Азербайджана. Там же заявили, что армия страны пресекает эти попытки.

В ВС Азербайджана заявили, что после объявления перемирия Армения применяла минометы и артиллерию.

Ранее Армения обвинила Азербайджан в нарушении перемирия. По данным Еревана, азербайджанские военные устроили артиллерийский обстрел после того, как начал действовать режим прекращения огня.

Внешнеполитические ведомства Армении и Азербайджана 17 октября объявили о договоренности начать новое гуманитарное перемирие с 00:00 по местному времени 18 октября.