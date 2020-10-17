«17 октября, около 11:11, подразделения ПВО Азербайджана точным огнем уничтожили штурмовик Су-25 Вооруженных сил Армении, предпринявший попытку нанести авиаудары по позициям наших подразделений на Джебраильском направлении», — доложили в ведомстве.

В Минобороны Армении опровергли информацию о сбитом азербайджанскими военными Су-25 армянских ВС.

Ранее в Баку рассказали об артобстреле азербайджанского города Гянджа. По данным Генпрокуратуры республики, жертвами атаки стали 12 человек. Более 40 человек получили ранения. МЧС республики сообщило о 13 погибших, пишет «Газета.ru».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал этот удар «военным преступлением против человечества» и пообещал дать виновным ответ на поле боя. В Минобороны Армении сообщение об обстреле Гянджи отрицают.

Война между Арменией и Азербайджаном на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе началась 27 сентября. Враждующие стороны занимают принципиально разные позиции по карабахскому вопросу и уступать друг другу пока не собираются.