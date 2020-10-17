Армения и Азербайджан договорились о перемирии

Армения и Азербайджан решили объявить перемирие с полуночи 18 октября. Об этом сказано в сообщении МИД Армении.

«Республика Армения и Республика Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии начиная с 00.00 часов по местному времени, 18 октября», — говорится в размещенном на сайте армянского МИД сообщении, которое приводит РИА «Новости».

Такое решение было принято следуя заявлению глав Франции, России и США, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ и в соответствии с Московским заявлением от 10 октября 2020 года, указано в материале.

Отношения Азербайджана и Армении резко ухудшились в конце сентября 2020 года, когда в Нагорном Карабахе начались военные действия. В размораживании конфликта стороны винят друг друга. Анкара открыто говорит о том, что поддерживает Баку. Ереван заявил, что турки отправили в регион сирийских наемников. Однако Азербайджан это отрицает.