Российские миротворцы помогли бы разрешить конфликт в Карабахе. Но пока их отправка невозможна

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Нагорный Карабах необходимо ввести военных наблюдателей, чтобы урегулировать конфликт. Политолог Валерий Макаркин во время беседы с «360» назвал такой вариант развития событий маловероятным — Азербайджан решительно настроен по вопросу возвращения Карабаха и вряд ли даст на это согласие.

«Что касается введения наблюдателей, для этого требуется согласие двух сторон. Сейчас это маловероятно, потому что, как мы знаем, Азербайджан оставляет за собой право на военное решение. <…> Азербайджан готов пытаться вернуть Карабах в том числе военными средствами, а это полностью расходится с тем, что там должны быть чьи-либо не только миротворцы, но даже наблюдатели. Такой подход не предусматривает возможности размещения там наблюдателей», — прокомментировал ситуацию Макаркин.

Собеседник добавил, что если одна из сторон не исключает военного решения карабахского вопроса, то наблюдатели вряд ли появятся на линии соприкосновения.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев назвал предложение Лаврова взвешенным.

«Действительно, российские миротворцы могли бы быть полезны [в Нагорном Карабахе], причем фактом своего присутствия, способностью фиксировать то, что там происходит, не как еще одна военная сила в регионе, а именно как наблюдатели», — поделился своей точкой зрения Журавлев. Он подчеркнул, что российские наблюдатели могут появиться в зоне конфликта лишь по приглашению обеих сторон.

«Если мы пойдем по приглашению одной из сторон, мы не будем уже миротворцами, мы не будем силой, находящейся над схваткой. Другая сторона будет воспринимать нас как союзников противника. Смысл присутствия российских наблюдателей тогда исчезнет», — подытожил политолог.

Ранее Лавров, помимо введения в Карабах наблюдателей, назвал дополнительные условия прекращения огня. Министр заявил, что для восстановления мира в первую очередь необходимо освободить оба района, разблокировать коммуникации, транспортные контакты и экономические связи.