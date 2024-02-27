Мир 27 февраля 2024, 07:27 Политик-демократ из США назвал «ребячеством» тупик с помощью для Украины Демократ Баузингер назвал ребячеством тупик в ситуации с помощью для Украины РИА «Новости»

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Неспособность конгресса США согласовать документ по мерам охраны границы с Мексикой и новой помощи Украине является ребячеством законодателей. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил кандидат в конгрессмены от 23 федерального округа штата Техас Ли Баузингер.

«Это ребячество и не является необходимым», — подчеркнул он.

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Баузингер выступил за передачу очередного пакета помощи Украине. При этом он назвал нецелесообразным в будущем оказывать поддержку Израилю. По его мнению, эта страна является «агрессором».

Он также добавил, что конгрессу нужно принять более весомые усилия, чтобы обновить иммиграционный процесс в Соединенных Штатах, приняв единую масштабную реформу.

Президент США Джо Байден запланировал встречу с лидерами конгресса во вторник, 27 февраля. На заседании глава государства собирается убедить их принять законопроект о выделении помощи Украине.