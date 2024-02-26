Мир 26 февраля 2024, 11:14 Конгресс США не смог договориться о предотвращении шатдауна Шумер: конгресс США не смог достичь договоренности по предотвращению шатдауна Unsplash

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Американские конгрессмены в ходе заседания на выходных не сумели договориться по закону о финансировании правительства для предотвращения шатдауна. Об этом в открытом письме сообщил лидер Демократической партии в верхней палате конгресса Чак Шумер.

«Мы рассчитывали, что в эти выходные полностью подготовим законопроект, чтобы законодатели получили необходимое время для ознакомления с текстом. Но теперь стало понятно, что республиканцам в палате представителей необходимо гораздо больше времени, чтобы суметь разобраться в самих себе», — отметил он.

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Шумер добавил, что конгресс вернется к работе в начале недели.

«Мы вновь столкнемся с угрозой ненужного и вредоносного шатдауна правительства, который вызывают действия Республиканской партии. До начала частичного шатдауна 1 марта остались считаные дни», — добавил политик.

Ранее стало известно, что Белый дом предупредил ряд министерств об угрозе шатдауна. После прекращения финансирования в бессрочный отпуск уйдут тысячи сотрудников различных ведомств.