Мир 10 января 2024, 10:01 Илон Маск пожаловался на размещение мигрантов в школах и домах американцев Маск: США скоро начнут размещать нелегальных мигрантов в домах американцев www.imago-images.de/globallookpress

Читать 360tv в

США размещают мигрантов в отелях и школах, а скоро начнут селить их и в домах американцев. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X (бывший Twitter).

Он прокомментировал сообщение властей штата Бостон с просьбой к жителям страны о размещении семей мигрантов в своих домах.

Реклама

«У них кончились номера в отелях, они выгоняют детей из школ для незаконного размещения, а теперь им нужны и ваши дома», — указал Маск.

По его словам, когда в стране закончатся школы, в которых можно разместить иностранцев, руководство США «придет за домами» американских граждан.

Ранее СМИ сообщили о рекордном потоке нелегальных мигрантов в США. В декабре 2023 года порядка 302 тысяч человек незаконно пересекли границу страны. По информации Fox News, число нелегалов из Мексики за последний квартал увеличилось до 785 тысяч человек. Эти показатели стали историческим рекордом, указали в издании.

Миграционный кризис стал для США большой проблемой, которая оказалась одной из причин раскола в Конгрессе. Наплыв мигрантов также спровоцировало увеличение налогов в приграничных городах.