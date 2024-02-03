Мир 03 февраля 2024, 13:59 «Просто, но эффективно». Маск объяснил выгоду Байдена от наплыва мигрантов Маск: Байдену выгодно проникновение нелегалов в США Grzegorz Wajda / Global Look Press

Читать 360tv в

Президенту США Джо Байдену выгодно проникновение в страну как можно большего числа нелегальных мигрантов. Это часть его политической стратегии, написал предприниматель Илон Маск в соцсети X.

«[Байден намерен] легализовать их, чтобы создать постоянное большинство — однопартийное государство. Поэтому он так поощряет нелегальную иммиграцию. Просто, но эффективно», — пояснил бизнесмен.

Реклама

США столкнулись с огромным потоком мигрантов из Мексики. Власти каждого из штатов, имеющих общую границу с североамериканской страной, были вынуждены самостоятельно бороться с наплывом нелегалов.

В Техасе сначала организовали частичное заграждение из колючей проволоки, а позже решили сделать ее по всей границе. Однако Верховный суд США по запросу администрации Байдена признал это незаконным.

Генпрокуроры 26 штатов направили Байдену коллективное письмо, в котором выразили поддержку властям Техаса. Они заявили, что штаты должны иметь право защищать свои границы.