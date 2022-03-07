МИД: события вокруг Украины изменят качество отношений РФ с Европой и США

Итогом событий, происходящих вокруг Украины, станет новое качество отношений России с Европой, США и в целом НАТО. Об этом заявил директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин в интервью РИА «Новости».

«По итогам текущих событий у нашей страны возникнет новое качество отношений как с европейскими странами и ЕС в целом, так и с США, и ведомым ими Североатлантическим альянсом», — процитировало Тяпкина издание.

Ранее Соединенные Штаты объявили 12 российских дипломатов из постпредства при ООН персонами нон грата. Они уже вылетели с семьями из Нью-Йорка в Москву. В общей сложности Нью-Йорк покинули порядка 50 человек. Россия рассматривает высылку российских дипломатов как спровоцированную США циничную эскалацию в двусторонних отношениях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Такое действие, по ее словам, не останется без должной реакции и ответа.

Также стало известно, что палата представителей Конгресса США планирует разработать законопроект о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России.

По мнению постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова, Россию не удастся полностью изолировать от мира. Кордоны, в том числе экономические и политические, окажутся бесперспективными.