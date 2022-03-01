Захарова назвала «циничной эскалацией» высылку 12 российских дипломатов из США

Высылку 12 дипломатов постпредства РФ при ООН Россия рассматривает как спровоцированную США циничную эскалацию в двусторонних отношениях. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Такое действие не останется без должной реакции и ответа.

Администрация американского президента Джо Байдена продолжает линию на полное разрушение основ межгосударственных связей, отметила Захарова.

«Смысл происходящего и момент, выбранный для этой сугубо враждебной акции, для нас очевидны — нарастить давление, усилить шантаж и запугивание с целью ослабить наши позиции, лишить возможности полноценно работать на ООНовской площадке», — сказано в комментарии Захаровой, который приводится на официальном сайте МИД РФ.

Россия ответит на высылку американской стороной дипломатов постпредства России при ООН.

«Что касается высылки российских дипломатов, то она без должной реакции и ответа — необязательно симметричного — не останется», — заявила Захарова.

Она также отметила, что советует ответственным лицам в Вашингтоне «задуматься о последствиях их деструктивной линии».

Поздно вечером 28 февраля стало известно, что США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата на фоне спецоперации России в Донбассе. Покинуть страну им предписали до 7 марта.