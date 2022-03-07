Запретить импорт нефти из России захотели в конгрессе США

Палата представителей Конгресса США планирует разработать законопроект о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России. Сейчас такая возможность изучается, заявила спикер Ненси Пелоси.

«Палата в настоящее время изучает (возможность предложения — прим. ред.) строгого законодательства, которое еще больше изолирует Россию от мировой экономики», — привело РИА «Новости» фрагмент заявления Пелоси.

По ее словам, такой законопроект запретит импорт российской нефти и энергоресурсов в США.

Конгрессмены также намерены «аннулируовать» нормальные торговые отношения с Россией и Белоруссией, отметила Пелоси. Это, по ее словам, станет «первым шагом к отказу России в доступе во Всемирную торговую организацию».

Кроме того, в планах представить администрации главы Белого дома право повышать тарифы на импорт из РФ.

Ранее цена нефти марки Brent превысила отметку в 130 долларов за баррель, обновив рекорды 2012 и 2008 годов.

Резкое подорожание энергоносителей будет сейчас плюсом для российской казны, считает независимый экономический аналитик Александр Разуваев. В эфире «360» он отметил, что за счет этого бюджет будет в профиците, то есть отечественные нефтегазовые компании смогут порадовать своих акционеров.

Разуваев добавил, что Запад будет стремиться сокращать закупки у России, однако поменять системы хозяйства за один день нельзя. Кроме того, у России есть и другие рынки сбыта, в частности, восточные страны.