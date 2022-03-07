США покинули российские дипломаты при ООН, объявленные персонами нон грата

Российские дипломаты в ООН, которых США объявили персонами нон грата, вылетели с семьями из аэропорта Нью-Йорка в Москву. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на постпредство РФ при ООН.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в понедельник сообщил, что Соединенные Штаты объявили 12 российских дипломатов из постпредства при ООН персонами нон грата, они должны выехать из страны до 7 марта.

В общей сложности Нью-Йорк покинули порядка 50 человек, учитывая членов семей.

Россия рассматривает высылку российских дипломатов как спровоцированную США циничную эскалацию в двусторонних отношениях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Такое действие, по ее словам, не останется без должной реакции и ответа.

Захарова отметила, что смысл происходящего и момент, выбранный «для этой сугубо враждебной акции», для российской стороны очевидны. Они заключаются в том, чтобы «нарастить давление, усилить шантаж и запугивание с целью ослабить наши позиции, лишить возможности полноценно работать на ООНовской площадке», — пояснила официальный представитель МИД РФ.

Об объявлении 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата стало известно поздно вечером 28 февраля.