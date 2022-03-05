Полную изоляцию России от мира назвали невозможной

Россию не удастся полностью изолировать от мира. Кордоны, в том числе экономические и политические, окажутся бесперспективными. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Дипломат подчеркнул, что общественность может просто не замечать связи, которая есть между странами. Его слова привел РЕН ТВ.

«Объективно Москву и Россию изолировать не может никто», — сказал Чижов.

Связано это, добавил постпред России при ЕС, с географией. У строящихся преград попросту нет перспектив.

«Никакие кордоны изоляционные, санитарные, как в свое время пытались строить, не имеют никакой перспективы. Так же, как и в политическом плане», — пояснил Чижов.

Запад отреагировал волной санкций из-за спецоперации России по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после просьбы ДНР и ЛНР о помощи в отражении агрессии с украинской стороны.

Антироссийские меры не стали вводить Китай, Индия, Бразилия и ряд других стран.