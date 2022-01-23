Вопрос вступления Украины в НАТО в настоящее время альянс не рассматривает. Об этом газете Mundo сообщил руководитель испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес.

«В настоящий момент такой сценарий не рассматривается», — отметил дипломат на вопрос о членстве Украины в альянсе.

Ранее издание The New York Times опубликовало статью, посоветовав НАТО не принимать Украину в состав членов альянса в ближайшие 25 лет.

Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявляла, что НАТО не откажется от планов расширения на восток.

Газета The Wall Street Journal писала, что американские власти разрешили странам Балтии предоставить Украине противотанковые и зенитные комплексы Javelin и Stinger.

МИД РФ отправил в США проекты договоров о взаимной безопасности, глава ведомства Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Лавров отметил, что встреча не принесла никаких результатов.