Американские власти разрешили странам Балтии предоставить Украине противотанковые и зенитные комплексы Javelin и Stinger. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

«США дали добро трем балтийским странам-членам НАТО на отправку оружия американского производства на Украину. <…> Решение позволит Эстонии, Литве и Латвии послать противотанковые комплексы Javelin и противовоздушные системы Stinger для сил Украины», — написали авторы статьи.

Ранее Эстония, Литва и Латвия не могли передать украинцам вооружение, так как для этого требовалось получить разрешение США, выступающих в качестве производителя и поставщика комплексов.

По информации издания, американская администрация сообщила конгрессу о планах поставить на Украину пять вертолетов Ми-17. Изначально российская техника ремонтировалась на Украине и предназначалась для отправки в Афганистан.

В конце декабря 2021 года украинские военные провели учения с противотанковым ракетным комплексом Javelin. Во время отработки маневров из вооружения стреляли по бронированным объектам.