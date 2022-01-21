НАТО не станет отказываться от присутствия своих сил на восточном направлении. Об этом заявила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

«НАТО не откажется от способности защищать и оборонять друг друга, в том числе за счет присутствия сил в восточной части альянса», — процитировало Лунгеску РИА «Новости».

По словам представителя НАТО, альянс продолжает сохранять бдительность и изучать необходимость усиления восточной части.

Ранее в МИД РФ отметили, что предложения России по гарантиям безопасности включают в себя требования вывести силы НАТО из Болгарии и Румынии. В министерстве напомнили, что эти страны присоединились к Североатлантическому альянсу после 1997 года. Дипломаты подчеркнули, что эта инициатива сформирована четко и не допускает двояких толкований.

Глава МИД России Сергей Лавров 21 января провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсуждали вопрос гарантий безопасности. После переговоров Ларов заявил, что встреча не принесла никаких конкретных результатов.