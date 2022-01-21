НАТО не откажется от присутствия на востоке — представитель альянса
Представитель НАТО Лунгеску: альянс не откажется от присутствия на востоке
НАТО не станет отказываться от присутствия своих сил на восточном направлении. Об этом заявила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.
«НАТО не откажется от способности защищать и оборонять друг друга, в том числе за счет присутствия сил в восточной части альянса», — процитировало Лунгеску РИА «Новости».
По словам представителя НАТО, альянс продолжает сохранять бдительность и изучать необходимость усиления восточной части.
Ранее в МИД РФ отметили, что предложения России по гарантиям безопасности включают в себя требования вывести силы НАТО из Болгарии и Румынии. В министерстве напомнили, что эти страны присоединились к Североатлантическому альянсу после 1997 года. Дипломаты подчеркнули, что эта инициатива сформирована четко и не допускает двояких толкований.
Глава МИД России Сергей Лавров 21 января провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсуждали вопрос гарантий безопасности. После переговоров Ларов заявил, что встреча не принесла никаких конкретных результатов.