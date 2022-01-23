США нужно отказаться от идеи принятия Украины в состав НАТО на ближайшие 25 лет. Такое мнение высказало издание The New York Times.

Авторы статьи считают, что на данный момент Украина является слишком разобщенной и слабой страной, неготовой стать частью Запада в полной мере. Желание США убрать Украину с орбиты интересов России назвали невыполнимым.

В то же время США не могут позволить себе сделать уступку России и окончательно отказаться от Украины в составе альянса. Авторы полагают, что введение моратория на прием Украины в НАТО на ближайшие 25 лет является разумной идеей.

Ранее официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявила, что НАТО не откажется от планов расширения на восток.

МИД РФ отправил в США проекты договоров о взаимной безопасности, глава ведомства Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Лавров отметил, что встреча не принесла никаких результатов.