Лавров сообщил об итогах переговоров с Блинкеном

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал об итогах переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщило РИА «Новости».

Переговоры не принесли конкретных результатов, однако Блинкен заявил, что на следующей неделе США дадут письменный ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности.

«Энтони Блинкен сказал мне, что он удовлетворен состоявшимся обменом мнениями, которые помогут им на следующей неделе — это было уже несколько раз подчеркнуто — представить нам письменную реакцию», — сообщил Лавров.

Министр добавил, что был готов к таким итогам, поскольку в США изначально заявили об «уточняющем» характере встречи, написало «Утро.ру».