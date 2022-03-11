Meta разрешит «посты ненависти» к русским в Facebook и Instаgrаm только Украине

Новая политика, разрешающая пользователям Fасеbook и Instagram

призывы к расправе над российскими военнослужащими и руководством государства, будет применяться только на Украине. Об этом заявил в Тwittеr вице-президент компании-владельца соцсетей Меtа Ник Клегг. В компании полагают, что это позволит местным пользователям «высказывать гнев» в адрес

российских войск, проводящих операцию по демилитаризации страны.

«Чтобы внести ясность: мы собираемся применять эту политику только в самой Украине. У нас нет никаких разногласий с народом России. Не предполагается никакого изменения в нашей политике относительно языка ненависти в отношении россиян. Мы не потерпим русофобию или других видов дискриминации, домогательств или насилия в отношении к россиянам», — сообщил Клегг.

В компании также заявили, что новая редакционная политика соцсетей является временной мерой, применяемой в «беспрецедентных обстоятельствах».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на внутренние документы компании Meta, являющейся владельцем социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp, сообщило, что в компании намереваются временно изменить редакционную политику и позволить пользователям ряда стран публиковать «посты ненависти» с призывами к расправе над российскими военнослужащими в контексте спецоперации по демилитаризации Украины, а также пожелания смерти руководителям России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко. В компании подтвердили изменения правил, подчеркнув, что призывы к насилию над простыми россиянами запрещены.

В дальнейшем Следственный комитет РФ потребовал от Роскомнадзора приступить к блокировке социальной сети Instagram. В ведомстве сообщили, что полная блокировка ресурса наступит в полночь 14 марта.