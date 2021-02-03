Медведчук назвал санкции против украинских каналов незаконными

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук осудил решение президента Украины Владимира Зеленского о блокировке трех телеканалов. Он считает, что это незаконно.

Он считает, что за такие решения Зеленскому придется брать ответственность. Свое мнение Медведчук опубликовал на официальном сайте партии.

«Владимир Зеленский ввел санкции против телеканалов „112 Украина“, NewsOne и ZIK. Это решение является абсолютно незаконным. Окружение и заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, сделали из него инструмент властного беспредела, убеждая президента в его исключительности и праве принимать противозаконные решения», — заявил Медведчук.

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против трех оппозиционных телеканалов — «112 Украина», NewsOne и ZIK — и их владельца депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака.

Медведчук отметил, что Зеленский ввел санкции против телеканалов, потому что «мечтает» зачистить информационное поле, чтобы общение президента с народом проходило «на интеллектуальном уровне детского сада — под елочкой, когда президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему». Глава политсовета оппозиционной партии Украины отметил, что Зеленскому придется ответить перед народом за тарифы, за вакцину, за мир в Донбассе и за пенсии.

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициирует процедуру импичмента президента Владимира Зеленского после решения закрыть телеканалы.