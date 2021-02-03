Телеканал «112 Украина», попавшая под санкции СНБО, продолжит вещание. Работать он будет, несмотря на «козни властей». Однако владелец телеканала попросил о поддержке.

С обращением выступил Тарас Козак, депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь». Его процитировал сайт «112 Украина».

«Дорогие друзья, телеканал будет вещать, несмотря на любые козни власти. Но нам необходима ваша поддержка. С вами мы сильнее. Спасибо», — сказал владелец медиахолдинга «Новости», в который входят попавшие под запрет «112 Украина», NewsOne и ZiK.

Украинский парламентарий выразил уверенность, что приказ о закрытии телеканалов отдал Совету национальной безопасности и обороны лично президент Украины Владимир Зеленский, потому что они «мешают президенту врать народу».

Действия СНБО против каналов и введенные лично в отношении депутата санкции Козак назвал незаконными.

«Это очередной очевидный акт цензуры в отношении каналов. <…> Я расцениваю такие действия СНБО как политическую расправу со стороны президента Зеленского. Президент просто взбешен из-за обвала рейтинга своей политической силы „Слуга народа“», — заявил в своем обращении Тарас Козак.

Украинская оппозиция сочла блокировку телеканалов «актом узурпации власти», уточнил ТАСС. В «Оппозиционной платформе — За жизнь» считают произошедшее свидетельством «откровенной цензуры, механизмом установления диктатуры и тирании в стране, попранием всех международных принципов и норм демократии».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в беседе с изданием «Фокус» объяснил решение Зеленского о введении санкций необходимостью противодействовать пропаганде.