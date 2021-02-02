70% украинцев заявили об ухудшении жизни в стране с каждым новым президентом

Почти 71% украинцев считает, что жизнь в стране становится хуже с каждым следующим президентом, следует из данных опроса. Свыше 45% респондентов считают необходимым проведение досрочных выборов главы государства, противоположного мнения придерживаются 43%.

Об этом свидетельствуют данные опроса, который был проведен центром «Социальный мониторинг».

Независимо от личности следующего президента Украины, он будет представлять интересы только своей партии и избирателей на отдельных территориях, полагают 60,3% респондентов. Как сообщило РИА «Новости», иначе считают 30% опрошенных, 9,7% затруднились ответить.

При этом, как пишет агентство, отмечается, что если бы выборы главы государства состоялись бы в ближайшую неделю, действующего президента Владимира Зеленского поддержали бы только 25,6% опрошенных украинцев. По результатам опроса, главе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку свои голоса отдали бы 15,5% участников опроса, за экс-лидера страны Петра Порошенко проголосовали бы 15,2%, а лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко поддержали бы 11,5% учувствовавших в опросе украинцев.

Фракция «Слуга народа» исключила из своих рядов депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского. Он попал в санкционный список США за вмешательство в выборы американского президента. В санкционный список США от 11 января включили 11 физических лиц и организаций из Украины. Среди попавших под ограничения оказался Дубинский, и еще четыре расположенных в стране организации.