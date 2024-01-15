Мир 15 января 2024, 22:55 Зеленский попросил провести мирный саммит по Украине в Швейцарии Президент Швейцарии: Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине РИА «Новости»

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Украинский президент Владимир Зеленский попросил швейцарские власти организовать мирный саммит по Украине. Об этом заявила лидер страны Виола Амхерд на пресс-конференции в Берне. Ее слова привело РИА «Новости».

«Зеленский спросил меня, не хотела бы Швейцария также организовать мирный саммит высокого уровня. <…> И я подтвердила, что мы готовы его организовать», — сообщила Амхерд.

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Накануне в Давосе прошла четвертая встреча советников по нацбезопасности, посвященная «формуле мира» Владимира Зеленского. В ней приняли участие представители 83 стран мира, в том числе, 18 государств Азии и 12 Африки. При этом, по информации агентства Bloomberg, встреча оказалась безуспешной для украинских властей: участники не приняли конкретных решений или плана действий.

В ходе мероприятия глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что к обсуждению мирных планов по Украине необходимо привлечь Россию. В противном случае, мира не будет, выразил уверенность дипломат.