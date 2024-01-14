Мир 14 января 2024, 17:49 Швейцария призвала привлечь Россию к обсуждению мира на Украине МИД Швейцарии призвал включить Россию в дискуссию об урегулировании на Украине РИА «Новости»

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Россию следует включить в процесс мирного урегулирования ситуации на Украине. Об этом на пресс-конференции в Давосе заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, трансляцию провел сайт Всемирного экономического форума.

Он отметил, что участникам обсуждения «украинской формулы мира» придется найти способ привлечь Россию к дискуссии о мирном урегулировании конфликта.

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«Не будет мира, если Россия не скажет своего слова», — подчеркнул дипломат.

Кассис напомнил, что в обсуждении «украинской формулы мира» участвуют представители 83 государств, в том числе Индии, Саудовской Аравии и Бразилии, которые являются странами-участницами БРИКС. Китай отказался присоединиться к дискуссии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала встречу по «формуле мира». По ее словам, мероприятие показывает лицемерие украинского лидера Владимира Зеленского. Дипломат назвала бессмысленными разговоры об урегулировании на Украине без участия России и добавила, что украинский лидер хочет конфисковать заблокированные Западом российские активы.