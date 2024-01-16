Мир 16 января 2024, 01:49 «Страшный конфликт». Итог визита Зеленского в Швейцарию раскрыли на Украине Экс-советник Кучмы Соскин: визит Зеленского в Давос породит «страшный конфликт» РИА «Новости»

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Визит президента Украины Владимира Зеленского в швейцарский город Давос может привести к «страшному конфликту» на международной арене, потому что мирные переговоры без участия России невозможны. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Зеленский едет в Швейцарию. Ясно, что он там породит страшный конфликт в политическом сообществе, потому что Швейцария — еще более нейтральная страна, чем Австрия», — отметил Соскин.

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По его словам, бессмысленно участвовать в так называемой «формуле мира» Зеленского в Давосе при отсутствии высокопоставленных представителей российского руководства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила предложение Швейцарии о переговорах по Украине. Она отметила, что западные страны должны перестать вооружать украинскую армию, принимать антироссийские санкции и делать русофобские заявления, если хотят «найти выход из тупика, в который их завел Вашингтон». Захарова подчеркнула, что Запад не сможет втянуть Россию в переговоры на своих условиях.