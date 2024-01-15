Мир 15 января 2024, 08:48 Украина не смогла склонить на свою сторону новые страны на встрече в Давосе Bloomberg: новая встреча по Украине в Давосе завершилась без четкого плана Давос / РИА «Новости»

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Четвертая встреча советников по нацбезопасности, посвященная «формуле мира» Владимира Зеленского, состоявшаяся 14 января в Давосе, завершилась без четкого плана. Об этом написало агентство Bloomberg.

По данным издания, на встрече присутствовали представители 83 стран, в том числе 18 государств Азии и 12 Африки. Украинские чиновники планировали получить поддержку со стороны Глобального юга, которые все это время придерживались сдержанной позиции.

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Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, занимавший пост сопредседателя встречи, заявил, что ее участники прояснили некоторые вопросы. При этом конкретных решений они не приняли.

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак позднее отметил, что страны-партнеры не давили на Киев с целью обсудить возможные территориальные уступки в пользу России. В Минобороны Украины настаивают на возвращении к границам 1991 года. В Кремле же, в свою очередь, неоднократно подчеркивали, что необходимо принять нынешние территориальные реалии: Крым и новые регионы РФ останутся за Россией.