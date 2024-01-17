Мир 17 января 2024, 06:16 Макрон вслед за Сунаком посетит Киев Президент Франции Макрон в феврале посетит Киев и обсудит поставки вооружений РИА «Новости»

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В феврале президент Франции Эммануэль Макрон нанесет визит на Украину. Он обсудит с руководством страны новые поставки и гарантии безопасности. Об этом сообщила газета Le Monde.

Эммануэль Макрон объявил о своих планах на пресс-конференции, которая длилась почти 2,5 часа. Он заявил, что приедет в Киев, чтобы заключить несколько соглашений — о гарантиях безопасности и военной помощи.

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«Я сам поеду на Украину в феврале. Я объявлю о доработке этих текстов. Будут начаты поставки боеприпасов, о которых я там говорил», — заявил политик.

Украина получит от Франции, по словам Эммануэля Макрона, около 40 ракет SCALP, известных как французская версия британских Storm Shadow, нескольких сотен бомб и пушек Caesar.

В январе Киев посетил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским 10-летний договор о гарантиях безопасности и пообещал поставить новую партию оружия.