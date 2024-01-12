12 января 2024, 19:03
Британия обязалась поддерживать Украину на протяжении 10 лет
Договор о гарантиях безопасности между Британией и Украиной заключили на 10 лет
Великобритания обязалась помогать Украине в течение 10 лет в рамках нового договора о сотрудничестве в сфере безопасности. Текст соглашения опубликовали на сайте британского правительства.
«Великобритания продолжит поддержку Украины в течение 10-летнего срока этого соглашения», — указали в документе.
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Договор о сотрудничестве, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским и британским премьером Риши Сунаком, предусматривает партнерство в военной сфере. В рамках соглашения Великобритания будет предоставлять украинской стороне долгосрочные консультации и поддержку по оборонному управлению и политике. Также Украина получит от Соединенного Королевства помощь в развитии оборонного сектора и современных вооруженных сил, оперативно совместимых с НАТО.
Перед поездкой Сунака в Киев в офисе британского премьера заявили, что он подпишет «историческое соглашение» с Украиной. По мнению российского сенатора Владимира Джабарова, на самом деле этот договор ни к чему не приведет.
Во время визита в Киев Сунак объявил, что Великобритания увеличит объемы военной помощи Украине. Премьер-министр анонсировал пакет поддержки на 3,2 миллиарда долларов.
Владимир Зеленский
Великобритания
Украина
Риши Сунак
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