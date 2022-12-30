Мир 30 декабря 2022, 07:48 Украинские военные пожаловались Минобороны Франции на изношенные пушки Caesar Le Figaro: пушки Caesar от Минобороны Франции на Украине потребовали ремонта Викимедиа

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Министр обороны Франции Себастьян Лекорню побывал в Киеве и выяснил, что поставленные Вооруженным силам Украины самоходные артиллерийские установки Caesar вышли из строя из-за частой стрельбы и нехватки запчастей. Об этом рассказала газета Le Figaro.

«Некоторые повреждения Caesar становятся серьезными», — признал Себастьян Лекорню.

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Пушки производства Nexter стали бы для украинской армии большим преимуществом на поле боя. Франция уже поставила 18 САУ Caesar, однако их престали использовать — одна полностью вышла из строя, другие поставили в ангары на техобслуживание. Из-за интенсивной стрельбы пострадала их «грузовая» часть и стволы, потребовалась замена турелей. Минобороны Франции настояло на том, чтобы обслуживанием этих пушек занимались на Украине, и отказалось везти их транзитом через Польшу, так как это долго и опасно.

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Цель визита министра в Киев, по словам издания, в том, чтобы решить, какое вооружение поставить в 2023 году. Местные чиновники перечислили список пожеланий, например, радиолокационные станции, многофункциональные радары Ground Master 200, радары акустического обнаружения, зенитные ракетные комплексы Mamba.