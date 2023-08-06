Мир 06 августа 2023, 22:16 ВСУ получили от Франции ракеты SCALP Зеленский подтвердил получение дальнобойных ракет SCALP от Франции Викимедиа

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На Украину поступили ракеты дальнего радиуса действия SCALP, отправленные Францией. С таким заявлением выступил президент страны Владимир Зеленский. Он показал один из снарядов в своем Telegram-канале.

Ролик приурочили ко Дню Воздушных сил украинских войск.

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Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение передать ВСУ снаряды дальнего радиуса действия в июле. Ракеты SCALP являются аналогами Storm Shadow, которые Украине поставляли из Великобритании.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что французские власти продемонстрировали целенаправленный шаг в сторону эскалации конфликта на Украине.

США и их западных союзников не интересует мирное урегулирование проблемы, отметили в МИД. Как добавили в ведомстве, для американских властей в приоритете стоит сохранение собственного доминирования и нанесение стратегического поражения России.