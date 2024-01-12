Мир 12 января 2024, 18:19 Сунак объявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине «Европейская правда»: Британия окажет помощь Украине на 3,2 миллиарда долларов РИА «Новости»

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Великобритания увеличит объемы военной помощи Украине. Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак заявил, что он составит 3,2 миллиарда долларов на 2024 год. Об этом сообщило украинское издание «Европейская правда».

«Великобритания анонсирует крупнейший единственный пакет помощи с начала войны», — написало СМИ.

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В него войдут оборудование к ПВО, противотанковое оружие, ракеты дальнего радиуса действия. Кроме того, для тысяч украинских военных проведут учения.

Британское правительство ранее сообщало, что часть средств потратят на производство и закупку беспилотников, большую часть которых планируется произвести на британской территории. Дополнительные деньги пойдут на оказание гуманитарной помощи и укрепление энергетической инфраструктуры Украины. Уточнялось также, что Великобритания профинансирует онлайн-уроки английского языка для украинцев всех возрастов.

Ранее Британия первой из «Большой семерки» подписала с Украиной договор о гарантиях безопасности. Для этого Сунак приехал в Киев 12 января. Документ будет действовать до вступления Украины в НАТО.