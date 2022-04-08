Макрон провозгласил себя переговорщиком между Путиным и Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает, что страна станет одним из гарантов мира на Украине. В интервью газете Parisien он заявил, что вести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным — его долг и просьба украинского лидера Владимира Зеленского, сообщило РИА «Новости».

«Мой долг — говорить с ним, нам это нужно. Я не перестану этого делать. Это то, что позволяет нам быть игроками в переговорах», — объявил французский президент.

Он объяснил, что поддерживает контакт с обеими сторонами конфликта и надеется, что это может помочь в переговорах. Эммануэль Макрон рассказал, что общаться с Владимиром Путиным его просил и сам Владимир Зеленский.

Франция с самого начала «не проявляла наивности» по отношению к президенту России, отметил он. Когда военные действия на Украине прекратятся, нужно будет обеспечивать мир, и Эммануэль Макрон видит призвание своей страны в том, чтобы стать его гарантом.

Ранее именно Макрон призвал Евросоюз ввести новые санкции против России после случая в Буче, где якобы произошло массовое убийство российскими военными мирных жителей. Он регулярно звонит Путину и объясняет это желанием добиться режима прекращения огня на Украине. При этом президент Франции считает, что не стоит ожидать завершения спецоперации в ближайшие недели.